Temperaturas sobem no Sul e Sudeste neste fim de semana

Confira a previsão do tempo para este final de semana

O final de semana traz aumento das temperaturas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, enquanto a chuva diminui nos estados do Amazonas, Roraima e Acre. No entanto, temporais devem se concentrar entre Maranhão, Piauí e Amapá.

Em São Paulo, o sábado será ensolarado com chuvas rápidas à tarde e temperaturas alcançando 30 graus. No domingo, a temperatura pode chegar a 32 graus antes de chuvas fortes em áreas isoladas. No Sudeste, uma frente fria traz chuvas para Minas Gerais e Espírito Santo. Ventos úmidos provocam instabilidades entre Recife e Salvador, além do litoral do Ceará.

As máximas para sábado incluem 32 graus em Porto Alegre, 30 graus no Rio de Janeiro e em Aracaju, e até 33 graus em Porto Velho. Em Rondonópolis (MT), o fim de semana será quente com chuvas rápidas e temperaturas de até 32 graus. Balneário Pinhal (RS) terá dias ensolarados sem previsão de chuva, com máximas de 30 graus.

