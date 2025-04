Tomate, ovos e café impulsionam inflação de março no Brasil IPCA atinge maior nível para março em três anos, com alimentos entre os principais responsáveis JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h23 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h23 ) twitter

Inflação desacelera em março, mas é a maior para o mês em três anos

A inflação no Brasil desacelerou em março, mas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou o maior valor para o mês nos últimos três anos, alcançando 5,48%. A alta nos preços de alimentos e bebidas foi um dos principais fatores desse aumento. O tomate liderou com um aumento de 22,5%, seguido pelos ovos com mais de 13%, e o café acumulou um aumento de quase 78% em um ano.

Além dos alimentos, houve aumentos nos preços de roupas, calçados, combustíveis e passagens aéreas. Apesar do IPCA de março ser menor que o de fevereiro, ele ainda está distante da meta governamental de inflação de 3%, com tolerância até 4,5%. Em um cenário de economia aquecida e baixa taxa de desemprego, o Banco Central pretende continuar aumentando os juros para controlar a inflação.

A política tarifária dos Estados Unidos adiciona incertezas econômicas para países em desenvolvimento como o Brasil. No entanto, espera-se que o início das safras alivie os preços dos alimentos no segundo semestre.

