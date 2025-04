Trump completa 100 dias com decretos para indústria automobilística Presidente dos EUA busca flexibilizar tarifas e estimular empregos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h40 ) twitter

No 100º dia de mandato, Trump assina mais dois decretos que flexibilizam taxas sobre peças e carros

Donald Trump completou nesta terça-feira (29) seus primeiros 100 dias de governo com a assinatura de dois decretos que flexibilizam tarifas sobre peças e automóveis, visando reduzir impactos na indústria automobilística e estimular empregos nos Estados Unidos. O evento ocorreu em Michigan, um importante polo do setor.

As medidas pretendem facilitar a produção interna de veículos, criando um caminho mais ágil para as montadoras. Scott Bessent, secretário do Tesouro, criticou a China pela demora em negociar acordos tarifários, alertando para possíveis perdas de empregos devido às sobretaxas.

Nos primeiros 100 dias de administração, Trump emitiu mais de 150 ordens executivas, superando seus antecessores. Além das ações no setor automobilístico, o governo tem focado em cortes de gastos federais e combate à imigração ilegal. Dados recentes mostram uma significativa redução no número de cruzamentos ilegais na fronteira com o México. A inflação anual desacelerou para 2,4% em março, impactando preços como o dos ovos.

