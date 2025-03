Trump discute investimentos na OTAN e tarifas comerciais com a União Europeia Presidente dos EUA critica valores transferidos à aliança militar e aborda anexação da Groenlândia JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 00h18 (Atualizado em 14/03/2025 - 00h18 ) twitter

Trump se encontra com secretário-geral da OTAN e destaca investimento feito na organização

Durante encontro com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou preocupações sobre o financiamento da aliança militar e discutiu questões comerciais. Trump criticou o montante transferido pelos EUA à organização e mencionou a intenção de anexar a Groenlândia.

No campo comercial, Trump abordou as tarifas sobre produtos da União Europeia, com destaque para uma possível taxação de 200% sobre bebidas alcoólicas, como o vinho. A medida poderia afetar significativamente a França, levando a Federação de Exportação Vinícola e de Destilados do país a considerar a suspensão das exportações para os EUA.

Questionado sobre a possibilidade de reverter tarifas sobre aço e alumínio já aplicadas, Trump afirmou que manterá as medidas atuais e seguirá com novas taxas planejadas para abril.

