Trump e Netanyahu discutem ameaça nuclear iraniana e reféns em Gaza Encontro na Casa Branca aborda proposta de cessar-fogo e segurança regional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 00h11 (Atualizado em 08/04/2025 - 00h11 )

Trump recebe Netanyahu para discutir ameaça nuclear do Irã e libertação de reféns em Gaza

O presidente Donald Trump recebeu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca para discutir a ameaça nuclear do Irã e a libertação de reféns na Faixa de Gaza. Durante a reunião, anunciaram uma proposta de cessar-fogo para possibilitar a libertação dos reféns, sem detalhes específicos.

Netanyahu destacou o compromisso de Israel em libertar os reféns e acabar com a influência do Hamas na região palestina, permitindo que os habitantes de Gaza façam suas próprias escolhas. Trump sugeriu que os Estados Unidos poderiam assumir um papel direto na administração da Faixa de Gaza com uma força de paz americana e mencionou a possibilidade de realocar palestinos em outros países.

Além disso, Trump revelou que os Estados Unidos estão em contato com o Irã para discutir seu programa nuclear e alertou sobre possíveis consequências caso as negociações falhem. No último domingo, o grupo Hamas lançou dez foguetes contra Israel, sendo cinco interceptados pelo exército israelense, marcando o maior ataque desde a retomada dos conflitos em Gaza.

