Ataque do Hezbollah ao norte de Israel deixa um morto e dez feridos

Uma mulher morreu e dez pessoas ficaram feridas em um ataque do Hezbollah ao norte de Israel. Um foguete atingiu um prédio a 30 quilômetros da fronteira com o Líbano. Mais de 100 foguetes foram lançados na região durante o dia. No centro de Israel, outro bombardeio deixou cinco feridos. O chefe de imprensa do Hezbollah foi morto em uma ofensiva israelense no Líbano. Negociações para uma trégua estão em andamento. Na Faixa de Gaza, caminhões com ajuda humanitária foram saqueados por homens armados.