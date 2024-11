Entenda as diferenças entre as eleições do Brasil e dos Estados Unidos

O sistema eleitoral dos Estados Unidos existe há mais de 200 anos, mas ainda gera dúvidas. Cerca de 270 delegados garantem a vitória do novo presidente. O colégio eleitoral é um grupo formado por 538 delegados que são nomeados para representar cada um dos 50 estados do país, além do distrito de Columbia. Neste método, o candidato que ganha a maioria dos votos populares em um estado leva todos os delegados. Cinco presidentes americanos venceram as eleições sem ganhar no voto popular. O último foi Donald Trump em 2016.