Imprensa internacional repercute atentado em Brasília (DF) e questiona segurança do encontro do G20

O atentado em Brasília (DF) repercutiu na imprensa internacional. O principal questionamento é sobre a segurança dos líderes mundiais que estão a caminho do Brasil para participar do encontro do G20. O jornal argentino La Nacion citou a forte operação da polícia após as explosões. O francês Le Monde escreveu que o autor "havia postado mensagens ameaçadoras nas redes sociais pouco antes" do ocorrido. Já o americano The New York Times destacou: "As explosões deixaram a nação preocupada antes de o país sediar a cúpula do G20”.