Câmeras de clube de pôquer apagaram automaticamente imagens de motorista que matou homem em SP

As imagens que poderiam esclarecer se Fernando Sastre Filho – o motorista do carro de luxo envolvido em um acidente que terminou em morte esta semana em São Paulo – consumiu bebida alcoólica antes do acidente não existem mais. Segundo o depoimento de uma das sócias do clube de pôquer onde o jovem esteve, o equipamento apaga automaticamente o que foi gravado após três horas. Até agora, ao menos seis pessoas foram ouvidas na delegacia do Tatuapé, que investiga a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana. Entre elas está a namorada de Marcus Vinícius Rocha, que era o passageiro do carro de luxo que causou a batida. Segundo a polícia, ela confirmou que Fernando e a namorada tiveram uma briga na saída do clube de pôquer.