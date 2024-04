Minuto JR: Júri do caso do menino Miguel, morto em 2021, tem início em Tramandaí (RS) Yasmin Rodrigues, mãe do menino, e a companheira dela, Bruna da Rosa, estão presas acusadas de homicídio

Nesta quinta (4), começou em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, o júri do caso do menino Miguel. A criança de 7 anos foi morta em Imbé em 2021. Yasmin Rodrigues, mãe do menino, e a companheira dela, Bruna da Rosa, estão presas acusadas de homicídio. Elas devem receber a sentença amanhã.