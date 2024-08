18 Anos da Lei Maria da Penha: Um Chamado à Conscientização

Momento MT |Do R7

A Lei Maria da Penha, criada para combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres, completa 18 anos nesta quarta-feira (7) com a persistência de altos índices de violência contra a mulher no Brasil.

