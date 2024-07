2º Festival CirandaMundo: Música e Cidadania em destaque no Teatro Zulmira O Instituto Ciranda – Música e Cidadania está promovendo a segunda edição do Festival CirandaMundo, com agenda de concertos, oficinas...

O Instituto Ciranda – Música e Cidadania está promovendo a segunda edição do Festival CirandaMundo, com agenda de concertos, oficinas e apresentações musicais e, aqui no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, haverá dois concertos nesta semana.

