20 Anos de Impacto: Projeto Fortalecer em Várzea Grande

Instituído pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Várzea Grande, o Projeto Fortalecer completa 20 anos de atuação no enfrentamento à evasão escolar. Para celebrar as duas décadas dedicadas ao fortalecimento e integração dos pilares família-sociedade-escola, um evento será realizado no Univag na próxima sexta-feira (23).

