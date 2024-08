45 Anos da Lei da Anistia: Um Chamado à Justiça e Memória

Momento MT |Do R7

Refletir sobre os 45 anos da Lei da Anistia (Lei 6.683, de 1979), sua importância na história recente do Brasil e o papel que ainda desempenha no processo de construção democrática foi a proposta de audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) nesta terça-feira (27). O debate foi requerido pelo presidente do colegiado, senador Paulo Paim (PT-RS), a partir de sugestão de entidades de classe, sindicatos e organizações da sociedade civil que cobram a apuração dos crimes cometidos pelo regime militar contra opositores políticos, assim como a responsabilização de quem os cometeu.

