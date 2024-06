5ª Mostra DID: Celebração da Dança em Cuiabá O Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros será palco, nesta sexta-feira (28) e sábado (29), da 5ª edição da Mostra DID – Dia Internacional...

O Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros será palco, nesta sexta-feira (28) e sábado (29), da 5ª edição da Mostra DID – Dia Internacional da Dança. Para este ano, o evento conta com 50 apresentações em diversos estilos criados por escolas, grupos e companhias de dança de Cuiabá e interior. A mostra começa sempre às 20h e os ingressos gratuitos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/v-mostra-did-mostra-de-danca-abertura-com-grupo-de-vivencias-do-espaco-roda-perifericos/2520220). É necessário, ainda, doar um brinquedo, diretamente na portaria do teatro. As arrecadações serão utilizadas em ações futuras da Assembleia Social.

