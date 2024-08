60 Anos de Coragem e Dedicação: Corpo de Bombeiros de MT Celebra Aniversário O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta segunda-feira (19.08), uma solenidade alusiva aos 60 anos de... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h31 ) ‌



O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta segunda-feira (19.08), uma solenidade alusiva aos 60 anos de criação da corporação no Estado. A cerimônia aconteceu no Quartel do Comando Geral da corporação, em Cuiabá, que também teve homenagens aos militares da reserva.

