A bronca de Ana Paula Siebert em Roberto Justus por causa da aliança

A modelo e influenciadora Ana Paula Siebert, de 36 anos, está em Miami, nos Estados Unidos, com o marido, o empresário Roberto Justus, de 69 anos, e Vicky, de 4 anos, filhinha dos dois. Durante um passeio do casal pela cidade, a loira foi filmada dando uma bronca no amado ao perceber que ele está sem aliança.

