A Verdade Sobre Amanda Kimberlly e Neymar: Revelações Impactantes A modelo Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha do jogador Neymar, usou as redes sociais neste sábado (03) para falar a respeito...

A modelo Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha do jogador Neymar, usou as redes sociais neste sábado (03) para falar a respeito dos rumores de que teria se envolvido com o craque enquanto o mesmo ainda estava em um relacionamento com Bruna Biancardi, algo que foi muito especulado na época em que a gravidez veio à tona.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.