Acadêmicos de Direito visitam Ministério Público de Mato Grosso nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (03), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso recebe acadêmicos do curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) – polos de Água Boa e Nova Xavantina – e da Faculdade Fasipe Cuiabá. A visita faz parte de mais uma edição do projeto “Ministério Público sem mistério”, que ocorre a partir das 9h, no auditório da Sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá.

