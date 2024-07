Ação do Cadastro Único no Bairro Figueirinha: Importância da Atualização Cadastral

Equipes da Secretaria de Assistência Social - que atuam no setor de Cadastro Único - estarão nesta quarta-feira (03) visitando a comunidade do bairro Figueirinha. Beneficiários de programa social, a exemplo do Bolsa Família, que se encontram com pendências ou dados incompletos, devem procurar o Centro Comunitário, onde será desenvolvida a ação, para resolver a questão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.