Ação social chega ao bairro 24 de dezembro

Equipes do Cadastro Único estarão nesta quarta-feira (10), fazendo o atendimento às famílias residentes no bairro 24 de dezembro e região. A ação tem por objetivo fazer a busca ativa de pessoas que se encontram com dados incompletos, o que inviabiliza o acesso a programas Sociais, a exemplo de Bolsa Família, bem como a inserção de famílias que necessitam de auxílio.

