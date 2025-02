“Acelera VG” estreia com sucesso e movimenta mais de 2 mil pessoas em Várzea Grande Evento chegou para ficar e a prefeitura de Várzea Grande já confirmou que a ação ocorrerá mensalmente, levando serviços essenciais,... Momento MT|Do R7 28/02/2025 - 21h07 (Atualizado em 28/02/2025 - 21h07 ) twitter

Evento chegou para ficar e a prefeitura de Várzea Grande já confirmou que a ação ocorrerá mensalmente, levando serviços essenciais, cultura e oportunidades a diferentes bairros da cidade Várzea Grande acelerou! A primeira edição do “Acelera VG”, realizada ontem (27), no bairro Marajoara, foi um verdadeiro sucesso e reuniu mais de 2 mil pessoas ao longo do dia. Com uma programação intensa, que começou às 8h e seguiu até as 22h, o evento levou serviços públicos essenciais, atividades culturais, assistência social e muito mais para a população local e de bairros vizinhos.

Para saber mais sobre este evento incrível e suas próximas edições, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

