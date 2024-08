Acesso gratuito a museus: uma vitória para os idosos

Momento MT |Do R7

O acesso à cultura pode se tornar mais inclusivo para os idosos brasileiros, caso seja aprovado o projeto de lei apresentado no início de agosto pelo senador Jader Barbalho (MDB-PA), que prevê gratuidade para pessoas com 60 anos ou mais em museus de todo o país. A proposta (PL 3.089/2024) busca alterar o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741, de 2003) para incluir o direito à entrada gratuita em todas as exposições, sejam de curta ou longa duração, realizadas em museus brasileiros.

