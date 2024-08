Acidente de Luxo: Super Iate de Laurene Jobs Colide com Embarcação de Bilionário O acidente aconteceu no mar de Nápoles, Itália, na quarta. Ricardo Salinas Pliego, dono da TV Azteca, mostrou no Twitter um vídeo... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 20h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 20h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O acidente aconteceu no mar de Nápoles, Itália, na quarta

O acidente aconteceu no mar de Nápoles, Itália, na quarta. Ricardo Salinas Pliego, dono da TV Azteca, mostrou no Twitter um vídeo no qual seu iate sofreu um “acidente” no mar, atingido por outro iate, cujo dono é Steve Jobs, agora pertencente à sua viúva, Laurene.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Brasil, Colômbia e México pedem dados eleitorais da Venezuela

• Fiança em crimes de violência contra a mulher será tema de debate na quarta

• PF participa de cumprimento a Reintegração de Posse em Manaus