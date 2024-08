Momento MT |Do R7

Acidente na BR-070: Três Veículos Envolvidos em Colisão em Várzea Grande Na manhã desta segunda-feira (26), uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e uma utilitária foi registrada no km 512 da rodovia...

Na manhã desta segunda-feira (26), uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e uma utilitária foi registrada no km 512 da rodovia dos Imigrantes, trecho da BR-070, em Várzea Grande. O acidente ocorreu às 8h21, mobilizando equipes de resgate da Concessionária Nova Rota do Oeste, que prestaram os primeiros socorros no local.

