Acordo para o fim da desoneração da folha de pagamento é anunciado

O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), anunciou há pouco, em entrevista coletiva no Salão Verde, acordo para votar o fim gradual da desoneração da folha de pagamento (PL 1847/24). Trata-se do último dia para votar a proposta. “Deve ir à sanção ainda hoje”, anunciou.

