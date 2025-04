Adiada votação de prioridade a pessoa com deficiência em processos A Comissão de Direitos Humanos (CDH) adiou a votação do projeto que estabelece a prioridade para pessoas com deficiência na tramitação...

Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share