Adolescente de 17 anos é flagrada com droga em bagagem durante fiscalização na BR-364, em Cuiabá No último sábado (20), por volta das 16h15, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 387 da BR-364, em Cuiabá/MT,...

Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 14h08 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share