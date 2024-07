Agentes de saúde de Cuiabá recebem capacitação em curso promovido pelo Ministério da Saúde e Estado

‌



Cerca de 140 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande estão participando do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde. A capacitação, iniciada em junho e com término previsto para outubro, tem como objetivo qualificar e educar os profissionais e lideranças comunitárias que atuam em territórios com cobertura da atenção básica no Sistema Único de Saúde (SUS). São quatro turmas, com 36 alunos em cada uma. As aulas são ministradas uma vez por semana para cada grupo, durante todo o dia. O projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde, executado pelo estado por meio da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESPMT), em parceria com os municípios participantes. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



