Agosto Branco: A Luta Contra o Tabagismo e os Riscos do Cigarro Eletrônico A campanha Agosto Branco, iniciada nesta quinta-feira (1º), objetiva a conscientização do câncer de pulmão. As estimativas de câncer... Momento MT|Do R7 01/08/2024 - 12h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 12h03 ) ‌



Joédson Alves/Agência Brasil

A campanha Agosto Branco, iniciada nesta quinta-feira (1º), objetiva a conscientização do câncer de pulmão. As estimativas de câncer de traqueia, brônquio e pulmão para o triênio de 2023 a 2025 são de 32.560 novos casos por ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), do Ministério da Saúde.

