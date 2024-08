Momento MT |Do R7

Agosto: Mês das Infâncias em Cuiabá Promove Formação para Educadores No próximo sábado (3), a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre a terceira edição do Projeto...

No próximo sábado (3), a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre a terceira edição do Projeto Agosto: Mês das Infâncias – “Cuidar do Começo da Vida, Muda a Vida Toda”. Durante todo o mês, eventos formativos vão reunir coordenadores pedagógicos, professores e Técnicos em Desenvolvimento Infantil (TDI) que atendem à 1ª Infância.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.