Alerta de baixa umidade pode causar riscos à saúde e incêndios O mês de setembro começa com alerta para riscos decorrentes da baixa umidade em localidades da Regiões Centro-Oeste e Sudeste do país...

O mês de setembro começa com alerta para riscos decorrentes da baixa umidade em localidades da Regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido para este domingo (1º), especialmente entre 13h e 19h, aponta para umidade relativa do ar abaixo de 12%, com grande risco de incêndios florestais e problemas de saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.