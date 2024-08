Alerta de Saúde: Anomalia Congênita em Bebê Ligada ao Oropouche O Ministério da Saúde registrou nesta quinta-feira (8), no Acre, um caso de bebê nascido com anomalias congênitas associadas à... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 13h06 ) ‌



O Ministério da Saúde registrou nesta quinta-feira (8), no Acre, um caso de bebê nascido com anomalias congênitas associadas à transmissão vertical de febre do Oropouche. Em nota, a pasta informou que o recém-nascido morreu na semana passada, aos 47 dias de vida.

