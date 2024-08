Alerta Vermelho: Embaixada Brasileira Recomenda Saída do Líbano Em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, a Embaixada do Brasil em Beirute orienta brasileiros que vivem no Líbano ou estão... Momento MT|Do R7 04/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 04/08/2024 - 13h06 ) ‌



Embaixada do Brasil no Líbano

Em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, a Embaixada do Brasil em Beirute orienta brasileiros que vivem no Líbano ou estão de passagem que considerem deixar o país “por meios próprios, até o retorno da normalidade”.

