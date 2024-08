Alerta Vermelho: Incêndios Florestais em SP O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta para risco de incêndio florestais... Momento MT|Do R7 19/08/2024 - 20h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 20h36 ) ‌



O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta para risco de incêndio florestais em 16 regiões do estado. O aviso atinge as áreas da capital, Região Metropolitana de SP, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.

