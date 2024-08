Alerta Vermelho: Nódulos no Corpo Podem Indicar Câncer O linfoma é um dos dez tipos de câncer mais frequentes no país. Só em 2024, deverão ser registrados 15.120 casos da doença, que... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 09h42 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Campanha alerta sobre nódulos

O linfoma é um dos dez tipos de câncer mais frequentes no país. Só em 2024, deverão ser registrados 15.120 casos da doença, que, quando não tratada, pode progredir e causar febre sem motivo no fim do dia, suor noturno e perda de peso súbita. A campanha Agosto Verde-Claro alerta a população sobre esse tipo de câncer no sangue, que pode ter grandes chances de recuperação e cura, caso seja diagnosticado precocemente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• PF combate organização criminosa especializada em invasão de dispositivos informáticos e desvio de dinheiro público

• Campanha alerta sobre perigo de nódulos no pescoço, axilas e virilha

• Governadores e líderes do agro participam do congresso sobre aviação agrícola em Cuiabá