Alistamento Militar Feminino: Uma Nova Era Começa Mulheres que queiram se alistar no serviço militar poderão fazê-lo voluntariamente a partir dos 18 anos de idade. Decreto publicado... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 11h32 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h32 ) ‌



Alistamento Militar Feminino

Mulheres que queiram se alistar no serviço militar poderão fazê-lo voluntariamente a partir dos 18 anos de idade. Decreto publicado nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial da União autoriza o recrutamento, a partir do próximo ano, quando deverão ser estabelecidos os municípios onde haverá o alistamento feminino pelo plano geral de convocação.

