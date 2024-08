Alpinistas em Perigo: Erupção Vulcânica Surpreende Aventureiros na Indonésia Um vídeo capturado por um drone do governo da Indonésia mostra o momento em que um grupo de alpinistas chega ao topo do Monte Dukono... Momento MT|Do R7 22/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 12h31 ) ‌



Grupo de alpinistas é surpreendido pela erupção do vulcão Dukono

Um vídeo capturado por um drone do governo da Indonésia mostra o momento em que um grupo de alpinistas chega ao topo do Monte Dukono quando são surpreendidos por uma erupção, e começam a descer do local às pressas. O caso ocorreu no sábado (17).

