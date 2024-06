Alta Floresta, Guarantã do Norte e Vila Rica se destacam nos Jogos Escolares e Estudantis Mato-grossenses

Alta Floresta e Guarantã do Norte conquistaram o maior número de títulos na etapa regional Norte dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis Seleções Mato-grossenses. Na etapa regional Nordeste, o município com mais títulos assegurados foi Vila Rica. Promovidas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), as duas competições regionais ocorreram simultaneamente, de 21 a 26 de junho, em Alta Floresta e em São Félix do Araguaia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.