Alterações na LDO Visam Facilitar Acesso ao Crédito no RS

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) reúne-se nesta quarta-feira (28), às 15h, para analisar o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 25/2024, que dispensa as agências financeiras oficiais de fomento de observarem impedimentos e restrições legais para o acesso ao crédito para pessoas físicas e jurídicas nos municípios em calamidade pública no Rio Grande do Sul.

