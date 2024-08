Alterações na Programação do Festival Coreano em SP O 17º Festival da Cultura Coreana, na capital paulista, teve alterada sua programação por causa da realização do Concurso Nacional... Momento MT|Do R7 16/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 09h06 ) ‌



Festival Coreano em São Paulo

O 17º Festival da Cultura Coreana, na capital paulista, teve alterada sua programação por causa da realização do Concurso Nacional Unificado (CNU) neste final de semana. Todas as atividades previstas para ocorrerem em espaços abertos no próximo domingo (18), dia da prova, foram realocadas no espaço Oswald de Andrade, no Bom Retiro.

