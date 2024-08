Alterações nos Locais de Votação: O Que Você Precisa Saber Mais de um milhão de eleitores no estado do Rio de Janeiro deverão votar em novos endereços, nas eleições municipais, com primeiro... Momento MT|Do R7 17/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 17/08/2024 - 11h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem de chamada

Mais de um milhão de eleitores no estado do Rio de Janeiro deverão votar em novos endereços, nas eleições municipais, com primeiro turno marcado para domingo, 6 de outubro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Eleitores podem denunciar irregularidades pelo aplicativo Pardal

• Homem é preso em flagrante pela PM transportando 20 tabletes de skank

• Mais de 1 milhão de eleitores votarão em novo local no estado do Rio