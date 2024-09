Aluna destaca impacto positivo do novo centro educacional em sua vida A estudante Vanessa Vitória, de 17 anos, do 8º ano do ensino fundamental, afirmou que o seu interesse pela escola aumentou depois de...

A estudante Vanessa Vitória, de 17 anos, do 8º ano do ensino fundamental, afirmou que o seu interesse pela escola aumentou depois de passar a estudar no Centro Estadual de Educação Inclusiva (CEEI). A unidade escolar, que é voltada para atender alunos com deficiência, autismo e superdotação, foi entregue nesta semana pelo Governo de Mato Grosso.

