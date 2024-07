Alunos do SER Família brilham na Expoagro Participantes do programa SER Família Criança tiveram a oportunidade de se apresentar e fazer um passeio guiado pela Associação... Momento MT|Do R7 17/07/2024 - 18h11 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Participantes do programa SER Família Criança tiveram a oportunidade de se apresentar e fazer um passeio guiado pela Associação Nelore nesta terça-feira (16.07), na 56ª Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária de Mato Grosso (Expoagro), em Cuiabá. As atividades integraram a programação do estande do SER Família, programa idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Aprovado, Panambi deve se tornar “Capital Nacional da Pós-Colheita de Grãos”

• Alunos do programa SER Família participam da programação do estande da Setasc na Expoagro

• Mulher é presa em flagrante pela Polícia Militar por suspeita de ameaça e agressão