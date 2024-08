Momento MT |Do R7

Amor em Alta: Casamento da Sobrinha de Ivete Sangalo nos EUA

A musicista Mônica San Galo, irmã da cantora Ivete Sangalo, compartilhou no Instagram nessa segunda-feira (5), fotos do casamento da filha, a também cantora e psicóloga Camila Nunes, com o empresário Alex Brehier.

