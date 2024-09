Andressa Suíta elogia Virginia Mendes após evento especial No último sábado (31.08), a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, acompanhada do governador Mauro Mendes, do filho Luis Antonio Mendes...

No último sábado (31.08), a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, acompanhada do governador Mauro Mendes, do filho Luis Antonio Mendes e de sua namorada Eduarda Fornari, foi convidada para o show de despedida da turnê Buteco. Também estiveram presentes os amigos Cidinho Santos e Marli Becker; o empresário Elson Ramos e Natália Bachonski; além do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e da primeira-dama Gracinha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.