Aneel anuncia bandeira tarifária vermelha em setembro A bandeira tarifária de energia elétrica em setembro será vermelha patamar 2. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (... Momento MT|Do R7 31/08/2024 - 14h40 (Atualizado em 31/08/2024 - 14h40 ) ‌



A bandeira tarifária de energia elétrica em setembro será vermelha patamar 2. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a previsão de escassez de chuvas e o clima seco com temperaturas altas motivaram o acionamento de usinas térmicas, aumentando os custos da operação do sistema elétrico.

