Apagão na Venezuela coincide com crise política AFP Várias pessoas passam na entrada de uma estação do metrô de Caracas, no dia 30 de agosto de 2024, após o apagão na Venezuela Um... Momento MT|Do R7 30/08/2024 - 12h32



Várias pessoas passam na entrada de uma estação do metrô de Caracas, no dia 30 de agosto de 2024, após o apagão na Venezuela

Um apagão nacional atingiu a Venezuela no dia 30 de agosto de 2024, coincidindo com o momento em que o líder opositor, González, enfrenta o risco de prisão. A situação gerou preocupação entre a população, que já lida com uma grave crise econômica e social.

