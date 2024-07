Apagão virtual global afeta voos, bancos, telecomunicações e mídia Uma falha tecnológica global afetava as operações em vários setores nesta sexta-feira (19), com as companhias aéreas interrompendo...

Uma falha tecnológica global afetava as operações em vários setores nesta sexta-feira (19), com as companhias aéreas interrompendo voos, algumas emissoras fora do ar e tudo – desde bancos até o setor de saúde –, era prejudicado por problemas no sistema.

