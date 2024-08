Apelo do Papa Francisco: Um Chamado à Paz na Venezuela Papa Francisco se pronunciou sobre questão das eleições na Venezuela. Neste final de semana, conversou com uma multidão na Praça... Momento MT|Do R7 04/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 04/08/2024 - 20h16 ) ‌



O papa Francisco, por exemplo, é portenho. Nascido Jorge Mario Bergoglio, o sumo pontífice da Igreja Católica é natural do bairro de Flores, na cidade de Buenos Aires.

Papa Francisco se pronunciou sobre questão das eleições na Venezuela. Neste final de semana, conversou com uma multidão na Praça de São Pedro, no Vaticano: “Faço um apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade, atuem com moderação, evitem qualquer tipo de violência, resolvam as controvérsias por meio do diálogo e tenham no coração o verdadeiro bem da população e não os interesses partidários.”

